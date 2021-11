Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten E-Bike-Fahrerin

Attendorn (ots)

Am Freitag, 05.11.2021, gegen 11:05 Uhr, verunfallte eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Biggeweg in Attendorn. Sie befuhr den Biggeweg zusammen mit einer weiteren, vorausfahrenden Person, in Richtung Attendorn. Als der vorausfahrende Fahrer verlangsamte, bremste die 72-jährige Frau ihr Pedelec. Dabei berührte sie jedoch das vorausfahrende Rad und kam dabei zu Fall. Durch den Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Olpe verbracht. An dem E-Bike entstand geringer Sachschaden.

