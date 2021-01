Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St. TönisTönisvorst-St. Tönis (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstag den 31.12.2020 zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Ulmenstraße in Tönisvorst ein. Der oder die Täter gelangte über die rückwärtig gelegene Terrassentüre, welche sie aufhebelten, in das Innere des Hauses. Entwendet wurde mindestens ein Diamantring. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, bzw. verdächtige Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0

