Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen eines "Eistüten-Diebstahl"

Lennestadt (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22. August kam es gegen 01.00 Uhr zum Diebstahl eines Eisaufstellers, der vor einem Eis-Café in Lennestadt-Saalhausen in der Winterbergstraße stand.

Eine unbekannte Frau, sowie ein männlicher Begleiter wurden von einer Zeugin dabei beobachtet, als sie mit dem großen Werbeartikel in ein Taxi stiegen, welches anschließend in Richtung Lennestadt-Langenei davonfuhr.

Die Polizei geht davon aus, dass sich Zeugen aufgrund der auffälligen und sperrigen Tatbeute an die Täter erinnern können. Daher bittet die Kreispolizeibehörde um weitere Hinweise. Wichtig könnten Angaben im Hinblick auf das Taxi oder auf Personen sein, die im besagten Zeitraum plötzlich im Besitz eines auffälligen Eisaufstellers waren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761-9269-6219 entgegen.

