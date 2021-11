Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Betrügereien durch Mahnschreiben

Stadthagen (ots)

(bae) In den letzten Tagen sind bei der Polizei in Stadthagen wieder zwei Anzeigen wegen Betruges erstattet worden. In den Fällen wurde durch ein Inkasso Unternehmen zu Zahlungen aufgefordert, durch die Angeschrieben wurde aber keine zugrundeliegende Bestellung getätigt. In einem solchen Fall sollte man der unberechtigten Forderung widersprechen und eine Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle erstatten. Aufgrund der derzeitigen Corona Situation können diese Anzeige gerne online unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de erstattet werden.

