Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter entwenden Besen und Werkzeuge

Attendorn (ots)

Ein Wohnungseinbruch hat sich zwischen Mittwoch (24. März, 17 Uhr) und Montag (29. März, 14.30 Uhr) in einer Wohnung im Waldenburger Weg in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben hier Unbekannte die Wohnungstür aufgehebelt. Sie entwendeten einen Besen und einen Werkzeugkasten im Wert von circa 35 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden an der Tür im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

