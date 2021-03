Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall durch nicht gesicherten Pkw

Olpe (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Montag (29. März) gegen 16.35 Uhr in der Pater-Deimel-Straße in Olpe ereignet. Zunächst hörte ein Zeuge einen lauten Knall und entdeckte dann einen Pkw, der gegen einen Baum geprallt war. Das Fahrzeug war unbesetzt. Kurze Zeit später kam ein bis dahin unbekannter Pkw-Fahrer zu dem Fahrzeug, nahm den Zusammenstoß wahr und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Diese führte Ermittlungen am Ort und an der Anschrift des Fahrzeughalters durch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Pkw an einer Straße mit leichtem Gefälle geparkt. Dabei war die Handbremse nicht angezogen. Der Wagen rollte infolgedessen gegen den Baum und beschädigte diesen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Auch an dem Baum entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell