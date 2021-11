Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Diebstahl aus Pkw

Stadthagen (ots)

(bae) Am Abend des 11.11.2021 kam es zwischen 19.00 und 20.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Im Bereich der Jahnstraße in Stadthagen. Hierzu wurde durch den Täter eine Scheibe des abgestellten Pkw eingeschlagen und ein Rucksack mit Inhalt entwendet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 in Verbindung setzten. In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis der Polizei, dass keinerlei Wertsachen in einem angestellten Pkw zurückgelassen werden sollten. Ein Auto ist kein Safe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell