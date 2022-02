Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Führerschein zur Fahndung ausgeschrieben

Coesfeld (ots)

Am 17.02.2022, gegen 19.40 Uhr, hielten Polizisten einen 41-jährigen Autofahrer aus Hagen auf der Dülmener Straße in Coesfeld an und kontrollierten ihn. Dabei ergab sich, dass der Führerschein, zwecks Durchsetzung eines bereits erteilten Fahrverbots, zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell