Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Brand von zwei Mülltonnen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.01.2022 gegen 15:00 Uhr wurde der Brand von zwei Mülltonnen in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand gemeldet. Die brennenden Mülltonnen wurden durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Ein Zeuge konnte eine junge männliche Person beobachten die die Mülltonnen augenscheinlich in Brand gesetzt hatte und vom Tatort schnell in Richtung Fußballplatz / Ostring weggerannt war. Die Person war zwischen 13 und 16 Jahre, trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen, einen Rucksack mit blauen Streifen und weiße Sportschuhe. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die Person nicht mehr festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

