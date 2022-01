Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Brand von Heuhaufen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.01.2022 gegen 09:30 Uhr wurde ein Brand, auf einem Feld in Weisenheim am Sand neben der L454, gemeldet. Vor Ort konnte ein ausgebrannter kleiner Heuhaufen und ein weiterer glühender Heuhaufen festgestellt werden. Der noch glühende Heuhaufen wurde durch die Feuerwehr kontrolliert abbrennen gelassen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass bislang unbekannte Täter die beiden Heuhaufen angezündet hatten. Der geschädigte Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

