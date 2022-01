Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug mutwillig zerkratzt

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am Sonntag, den 09.01.2022 um 02:17 Uhr, teilte ein Bürger aus Lambrecht/Pfalz hiesiger Polizeidienststelle mit, dass sein geparktes Fahrzeug, welches vor dem Wohnanwesen in der Kirchstraße stand, durch eine unbekannte Person auf der Fahrerseite zerkratzt wurde. Der Geschädigte konnte lediglich eine Person erkennen, welche sich verdächtig an seinem Fahrzeug aufhielt. Weitere Angaben hierzu konnte der Mitteiler nicht machen.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

