Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Nur Blechschaden und keine Verletzten nach Auffahrunfall

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 08.01.22, gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin aus Ludwigshafen die Bundesstraße 37 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Frankenstein. Im Jägertal wollte ein vorrausfahrendes Leichtfahrzeug eines 44-jährigen Bad Dürkheimers nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste dieser bis zum Stillstand abbremsen. Die Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw Hyundai, eines 29-jährigen aus Kaiserslautern, auf und schob diesen auf das abbiegende Leichtfahrzeug. Es entstand Gesamtsachschaden an den 3 Fahrzeugen in Höhe von 18.000 EURO. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell