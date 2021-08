Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer kollidiert mit Reh

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen;]

Am 28.08.2021, gg. 06.30 Uhr kam es auf der L128 im Bereich Kussenberg zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Radfahrer verletzte.

Ein 55-jähriger Radfahrer, befuhr die Landstraße von St. Märgen kommend in Richtung Wagensteig, als auf einmal zwei Rehe die Fahrbahn überquerten. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Durch das Ausweichmanöver und die Kollision mit einem der Rehe kam der Zweiradfahrer zu Fall. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Ein zum Unfallzeitpunkt getragener Helm verhinderte schlimmeres. Der Mann wurde durch das DRK zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik nach Freiburg verbracht. Die Rehe rannten nach dem Unfall in den angrenzenden Wald zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell