POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

Am 09.01.2022 gegen 11:00 Uhr konnte am Bahnhof in Bad Dürkheim bei einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle konnte eine selbstgebaute Pfeife mit einer Konsumeinheit Tabak-Marihuana-Gemisch in der Jackentasche und ein verbotenes Einhandmesser in der Hosentasche aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 37-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

