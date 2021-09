Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: weitere Firmeneinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dieselben Täter, die einen schadensträchtigen Einbruch zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr im Industriegebiet in Schönaich verübten (wir berichteten am Mittwoch), dürften auch an zwei weiteren besonders schweren Fällen des Diebstahls beteiligt gewesen sein. In der Porschestraße wurde zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 05.45 Uhr in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Büro. Auf die gleiche Weise gelangten vermutlich dieselben Täter zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr auch in ein Büro einer Firma in der Benzstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie dort kein Diebesgut machen. Eventuell könnten sie gestört wurden sein und nahmen Reißaus. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, zu melden.

