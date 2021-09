Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Kollision auf der Bundesstraße 295 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße 295 im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 1015 zunächst zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Gegen 06.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Ford Fiesta-Lenker die B 295 in Richtung Weil der Stadt. Auf der K 1015 ebenfalls in Fahrtrichtung Weil der Stadt fuhr ein 57-jähriger Ford Kuga-Fahrer. Die beiden Männer hielten an der dortigen Ampel, da diese in beide Richtungen Rotlicht zeigte. In der Folge fuhren beide Fahrzeuge in den Einmündungsbereich, wo es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer gaben an, die Ampel habe jeweils "Grün" gezeigt. Andere Fahrzeugführer, die Zeugen des Unfalls wurden, fuhren ohne anzuhalten weiter. Der Fiesta-Fahrer wurde durch die Kollision verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, als ein 59-jähriger Lkw-Fahrer versuchte, am Fiesta vorbeizufahren und mit seinem Auflieger an diesem hängen blieb. Die beiden Ford waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 35.000 Euro. Die B 295 blieb von 06:05 Uhr bis zum Abschluss der Maßnahmen gegen 07:45 Uhr gesperrt. Das Polizeirevier Leonberg, 07152 605-0, bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden.

