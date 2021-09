Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Geisingen: Unfall zwischen Kind und Radfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.10 Uhr in der Wernerstraße in Geisingen ein Unfall zwischen einer 70 Jahre alten Radfahrerin und einem etwa acht Jahre alten Mädchen. Die Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann auf Fahrrädern in Richtung der Austraße unterwegs. Plötzlich fuhr ein Kind vom Gehweg kommend, hinter einem Kleintransporter hervor auf die Straße. Die Frau und das Mädchen stießen in der Folge zusammen und stürzten. Der Ehemann half dem Kind auf. Das Mädchen, das vermutlich schulterlange, blonde Haare hat, entschuldigte sich und fuhr anschließend in Richtung des Robinsonspielplatzes davon. Die 70-Jährige erlitt Verletzungen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Mädchen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell