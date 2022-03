Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Graues Auto bei Unfall beschädigt; Halter bitte melden

Neckargemünd (ots)

Am Montagvormittag, kurz nach 10 Uhr, beschädigte eine 63-jährige Mitsubishi-Fahrerin in der Jahnstraße beim Ausparken ein älteres, graues Auto. Ihrer Meinung nach soll es sich dabei um einen Audi gehandelt haben. Bei der nahegelegenen Stadtverwaltung erkundige sie sich über das Fahrzeug und den oder die Fahrerin. Als die Frau kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war das graue Fahrzeug weg. Inwiefern durch den Parkrempler an diesem Fahrzeug ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Deshalb wird der Halter/Fahrer des grauen Autos gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

