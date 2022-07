Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin angefahren und leicht verletzt

Herford (ots)

POL-HF(mmb): Am Freitag (08.07.2022) um 13.55h kam es an der Einmündung Elverdisser Straße/ Raiffeisenstraße zum Zusammenstoß zwischen einem 66-jährigen PKW-Führer aus Herford und einer 22-jährigen Radfahrerin aus Bielefeld. Die Radfahrerin hatte den Radweg der Elverdisser Straße in Fahrtrichtung Elverdissen befahren. Bei der Ausfahrt aus der Raiffeisenstraße übersah der Daimler-Benz-Fahrer die Radfahrerin, welche durch den Zusammenstoß zu Fall kam. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Fahrzeugen entstanden lediglich Kratzer.

