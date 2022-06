Polizei Paderborn

POL-PB: Fußballer während eines Spiels bestohlen

Delbrück (ots)

(mb) Am letzten Freitagabend (24.05.2022) ist ein Dieb während eines Fußballspiels in die Umkleiden auf dem Sportplatz am Rotdornweg in Sudhagen eingedrungen und hat Bargeld und Schlüssel gestohlen.

Die Tat muss zwischen 19.15 Uhr und 19.35 Uhr verübt worden sein. Zunächst stellte ein Spieler fest, dass Geld aus seinem Portmonee entwendet worden war und sein Schlüsselbund fehlte. Wenig später machte ein Mitspieler gleiche Feststellungen. Unbemerkt war der Täter in die Garderoben der Spieler gelangt und hatte Kleidung und Taschen nach Beute durchsucht.

Zeugen beschrieben einen fremden Mann, der sich verdächtig an den Umkleiden bewegt hatte. Er soll 50 Jahre (eventuell älter), etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Der Mann hatte einen Dreitagebart und trug eine grau/beige Sweatjacke sowie eine graue Jeanshose. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Laut späteren Angaben soll der Verdächtige gegen 18.00 Uhr mit einem Taxi angekommen und um 20.00 Uhr "per Anhalter" an der Lippstädter Straße wieder weggefahren sein.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl, zu möglichen Tatverdächtigen und insbesondere auf die beschriebene Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell