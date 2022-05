Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau/Husum - Unbekannte lösen Radmuttern an PKW - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Sehr viel Glück hatte eine 39-jährige Stolzenauerin am Montag, 02.05.2022, als sich während der Fahrt nach Husum die Radmuttern ihres linken Vorderrades vollständig lösten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau am Montagmorgen gegen 06.20 mit ihrem grauen VW Bora von Stolzenau in Richtung Husum und bemerkte während der Fahrt immer lauter werdende Geräusche ihres PKW, sodass sie ihre Fahrt zunächst langsamer fortsetzte. Glücklicherweise hielt die 39-Jährige in Husum an, nachdem ein hinter ihr fahrender PKW-Fahrer sie mehrfach mit der Lichthupe warnte. Als sie ausstieg, bemerkte sie, dass sich sämtliche Radmuttern des linken Vorderreifens gelöst hatten und der Reifen nur noch locker an der Achse hing. Am Dienstag erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass Unbekannte in der Zeit von Sonntagmittag, 01.05.2022, ca. 12 Uhr, auf Montagmorgen, 02.05.2022, ca. 6.20 Uhr, die Radmuttern des linken Vorderreifens des an der Straße Hinterm Dahle in Stolzenau geparkten VW lösten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise werden von der Polizei Stolzenau unter (05761) 92060 entgegengenommen.

