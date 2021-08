Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Kohlenmonoxidaustritt in einem Mehrfamilienhaus

Pforzheim-Eutingen (ots)

Kohlenstoffmonoxidaustritt in Eutingen

Gegen 18:00 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall nach PF-Eutingen alarmiert. Dieser stellte eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses fest. Daraufhin wurde die Feuerwehr Pforzheim nachalarmiert. Zudem wurden weitere Kräfte des Rettungsdienstes einschließlich Leitendem Notarzt und Organisatorischem Leiter Rettungsdienst durch die Integrierte Leitstelle Pforzheim-Enzkreis zur Einsatzadresse entsendet. Durch die Feuerwehr konnte in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses die erhöhte Konzentration an Kohlenstoffmonoxid bestätigt werden. Daraufhin wurde das gesamte Mehrfamilienhaus geräumt. Zwei Bewohner einer Wohnung sowie die zweiköpfige Besatzung des initial alarmierten Rettungswagens wurden wegen einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Zusammen mit den Stadtwerken Pforzheim konnte die Feuerwehr eine defekte Gastherme in der betroffenen Wohnung als Ursache für den Kohlenstoffmonoxidaustritt feststellen. Die Gastherme wurde außer Betrieb genommen. Alle weiteren Wohnungen wurden kontrolliert sowie deren Bewohner vorsorglich vor Ort medizinisch untersucht. Weitere Verletzte außer den oben Genannten gab es keine. Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück. An der Einsatzstelle waren 27 Feuerwehrangehörige der Berufsfeuerwehr sowie der Abteilungen Eutingen und Brötzingen-Weststadt der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 7 Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell