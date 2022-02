Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Jugendliche klauen Energydrinks und schlagen auf Ladendetektiv ein - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Montagmittag, 21.02.2022, haben sechs Jugendlich einen Ladendetektiv angegriffen und gemeinsam auf ihn eingeschlagen. Zuvor hatten sie Energydrinks aus einem Supermarkt an der Mendelssohnstraße geklaut. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls darum, sich zu melden.

Gegen 12:00 Uhr betraten sechs Jugendliche (alle circa 17 Jahre alt) den Supermarkt an der Mendelssohnstraße. Ein vom Markt beschäftigter 32 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete einen der Jungen dabei, wie dieser einen Energydrink aus einem Regal nahm und diesen bei Erblicken des Ladendetektivs hinter seinem Rücken verbarg. Der Ladendetektiv sprach die Gruppe darauf an und bat sie, gemeinsam mit dem dazugekommenen Filialleiter, aus dem Laden. Im Eingangsbereich des Marktes holten zwei der Jungs jeweils einen Energydrink aus ihren Jackeninnentaschen und prahlten damit, dass sie diese gerade geklaut hatten. Der Ladendetektiv sagte ihnen, dass er nun die Polizei rufen werde. Unvermittelt auf diesen Satz folgend schlug ihm einer der Jungs ins Gesicht, worauf die anderen ebenfalls auf ihn einschlugen. Als er durch die Schläge zu Boden ging, ließen sie nicht von ihm ab, sondern traten auf ihn ein. Irgendwann hörten sie auf und rannten in Richtung des Heinrich-Heine-Platz davon.

Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bis auf das Alter konnte er die Jugendlichen nicht näher beschreiben.

Das Polizeikommissariat (PK) Hannover-Südstadt ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung. Zur Tatzeit befanden sich zahlreiche Kundinnen und Kunden im Markt, die gebeten werden, sich beim PK Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ms

