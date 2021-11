Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Sprengung eines Geldautomaten in Moers-Eick

Moers (ots)

Am 24.11.2021 gegen 02:10 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter mindestens einen Geldautomaten in einem Vorraum einer Filiale der Sparkasse Niederrhein in Moers auf der Straße Eicker Grund. Nach ersten Zeugenaussagen soll es zu zwei Detonationen gekommen sein. Die Täter flüchteten im Anschluss in einem Pkw, vermutlich mit einer dunklen Limousine, in unbekannte Richtung. Am Objekt entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 entgegen.

