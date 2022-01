Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trunkenheitsfahrten - Polizei ordnet Blutproben an und stellt Führerschein sicher

Gummersbach/Waldbröl (ots)

Waldbröl - Eine 35-jährige Frau aus Kierspe fuhr am Montag (17. Januar) aus Richtung Oberwiehl kommend in Richtung Waldbröl. Zeugen meldeten der Polizei, dass die Fahrerin in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Polizeistreife stoppte sie kurze Zeit später, gegen 15:45 Uhr, auf der Oberbröl Straße. Alkoholgeruch war deutlich wahrnehmbar. In dem Auto, auf der Rückbank, saßen ihre beiden Kinder (vier und sechs Jahre). Die 35-Jährige schwankte beim Aussteigen. Es fiel ihr schwer den Atemalkoholtest durchzuführen. Nach zahlreichen Versuchen ergab dieser einen Wert von etwa 3 Promille. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher und ordnete eine Blutprobe an. Die Kinder wurden an den Vater übergeben; das Jugendamt erhielt Kenntnis.

Gummersbach - Polizisten haben am Montagnachmittag in der Hohler Straße in Dieringhausen einen 56-jährigen Autofahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle führten die Polizisten auch ein Atemalkoholtest bei dem 56-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Gummersbacher musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

