Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Produktionshalle

Hückeswagen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Produktionshalle im Gewerbe- und Industriegebiet Winterhagen zwischen Sonntag (16. Januar) und Montag (17. Januar) haben Unbekannte mehrere Fräsmaschinen beschädigt. Im Tatzeitraum zwischen 9 Uhr und 7 Uhr schlugen die Täter mit einem Hammer die Glastür ein und verschafften sich so Zugang zur Halle. Aus der Halle entwendeten die Diebe mehrere Schaltkästen aus den Fräsmaschinen, durchsuchten Räumlichkeiten und beschädigten Anlagemaschinen, indem sie diese mit Öl übergossen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

