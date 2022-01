Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 35-Jähriger greift nach Masken-Verstoß Polizist an

Hückeswagen (ots)

Vollkommen aufgebracht war am Samstag (15. Januar) ein tschechischer Staatsbürger, der nach einem Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung die Polizei beschäftigte.

Der als Monteur zurzeit in Hückeswagen aufhältige Mann hatte beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt an der Wiehagener Straße beharrlich die Hinweise der Beschäftigten hinsichtlich der Maskentragepflicht missachtet, so dass gegen 15.30 Uhr schließlich die Polizei hinzugerufen wurde. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der 35-Jährige vollkommen uneinsichtig; vielmehr zückte er sein Handy, um die Einsatzmaßnahmen zu filmen und wurde zunehmend aggressiver, so dass er sogar gefesselt werden musste. Nachdem er schließlich versuchte einen Beamten mit einem Kopfstoß zu treffen, nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam und brachte ihn auf die Polizeiwache Wipperfürth. Dort beruhigte er sich zusehends, sodass er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens wieder entlassen werden konnte.

