BPOL-HRO: Holz von Ersatzhabitaten geklaut

Rostock (ots)

Wenig Sinn für den Tierschutz bzw. die Artenerhaltung haben offensichtlich unbekannte/r Täter in Rostock. Diese entwendeten im Bereich der Goethebrücke in Rostock das Holz von Reptilienersatzhabitaten. Die Ersatzhabitate wurden im Rahmen des Bauprojekts zur Erneuerung der Goetheplatzbrücke als Ersatzwohnraum für die dort lebenden Reptilien eingerichtet. Bemerkt haben den Diebstahl Mitarbeiter der bauausführenden Firma am 20.04.2021. Als Tatzeitraum kommt der 12.04. bis 20.04.2021 in Betracht. Durch den Diebstahl ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000,- Euro entstanden. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat im Zeitraum vom 12.04. bis 20.04.201 auffällige Personen im Bereich der Goethestraße (Freifläche gegenüber der Stadthalle) gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell