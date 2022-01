Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbruch am Samstagabend

Wiehl (ots)

Mit Bargeld und Schmuck konnten Einbrecher entkommen, die am Samstagabend (15. Januar) in ein Haus in Wiehl-Wülfringhausen eingestiegen sind.

Zwischen 18 und 23 Uhr hatten die Kriminellen in der Lohengrinstraße zunächst die Scheibe einer Terrassentüre eingeschlagen, sodass sie an die Verriegelung gelangen und die Tür öffnen konnten. Anschließend durchsuchten sie den Wohnbereich und entkamen mit aufgefundenem Schmuck und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet übrigens kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchsschutz an und informiert auch über Fördermöglichkeiten. Einbrecher sind auf meist auf leichte Beute aus und scheuen das Risiko, das ein längerer Aufenthalt am Tatort mit sich bringt. Mit einbruchhemmender Ausstattung lässt sich daher in den meisten Fällen verhindern, dass Einbrecher in Ihre Wohnung gelangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell