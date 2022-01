Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Wohnungseinbrüche

Radevormwald (ots)

In der Frohweinstraße und der Kreuzstraße haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag (12. - 14. Januar) zwei Wohnungen aufgebrochen.

Bei beiden Wohnungen sind die Bewohner derzeit nicht zu Hause aufhältig, sodass die Tatzeit lediglich auf den Zeitraum zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch und 10.00 Uhr am Freitagmorgen eingegrenzt werden kann. In der Kreuzstraße haben die Einbrecher eine Terrassentür aufhebeln können, während sie in der Frohweinstraße eine Glasscheibe zerstörten, um an die Verriegelung zu gelangen. Ob und was die Einbrecher erbeutet haben, konnte im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht festgestellt werden. Bei Hinweisen zu den Einbrüchen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

