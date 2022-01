Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 15012022 Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und Widerstand

Bild-Infos

Download

Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Im Stadtgraben/ Kölner Straße in Bergneustadt ist es am Samstagabend (15.01.2022) zu einem erheblichen Sachschaden gekommen. Ein 30- jähriger Autofahrer aus Tschechien war um 22:08 Uhr auf der Straße Im Stadtgraben talwärts in Richtung Kreisverkehr Kölner Straße/ Im Stadtgraben unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über eine vor dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel. Von dort an hob er leicht ab und landete mittig auf dem Kreisverkehr. Auf dem Kreisverkehr ist eine Skulptur in Form einer großen Pusteblume aus Metall angebracht. Das Fahrzeug landete zwischen den einzelnen Metallstangen dieser Skulptur. Im Rahmen der Unfallaufnahme versuchte der Fahrer die Beamten anzugreifen und wurde daher der Polizeiwache Gummersbach zugeführt. Es ergaben sich des weiteren Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Fahrzeug muss auf Grund der komplizierten Bergung vorerst auf dem Kreisverkehr verbleiben und muss mit Hilfe der Feuerwehr bei Tageslicht geborgen werden. Es entstand hoher Sachschaden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten unter anderem fest, dass die Person mittels Haftbefehl gesucht wird. Ferner war das Fahrzeug gegen 21:40 Uhr in der Straße Auf der Hardt in Nümbrecht in einem weiteren Verkehrsunfall verwickelt. Dort beschädigte der Fahrer beim Rückwärtsfahren einen abgestellten Pkw und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit

Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell