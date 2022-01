Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldübergabe nach Schockanruf

Radevormwald (ots)

Bei einer Geldübergabe in Radevormwald hat eine 86-Jährige am Mittwoch (12. Januar) einen hohen Geldbetrag an Telefonbetrüger übergeben.

Den ersten Anruf erhielt die Seniorin gegen 12:30 Uhr. Der männliche Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete von einem Unfall, den eine Verwandte der 86-Jährigen angeblich verursacht hätte. Bei dem Unfall sei ein Mensch getötet worden. Nun bräuchte die Verwandte Geld, um die Kaution zu bezahlen. Die Radevormwalderin fuhr daraufhin zu ihrem Geldinstitut, um eine größere Summe Bargeld sowie mehrere Goldbarren abzuholen. Anschließend übergab sie das Geld und die Goldbarren gegen 14:45 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Hölterhoferstraße an eine Kurierfahrerin. Bei der Abholerin soll es sich um eine Frau mit langen dunklen Haaren gehandelt haben. Sie trug eine dunkle Mütze und hatte ein südosteuropäisches Aussehen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

