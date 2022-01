Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunken in geparktes Auto gefahren

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat eine 32-Jährige Gummersbacherin am Mittwoch (12. Januar) auf der Hömerichstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Um 18.50 Uhr fuhr die 32-Jährige mit ihrem roten Honda die Hömerichstraße in Richtung Gummersbach, als sie mit der linken Front mit einem an der Straßenseite geparkten Mercedes kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in einen dahinter geparkten Wagen geschoben. Der Honda kam einige Meter weiter zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich die 32-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 1,1 Promille, sodass sie zusätzlich noch eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell