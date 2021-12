Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Taschendiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße, Mittwoch, 08.12.2021, 12.30 - 13.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - 91-jähriger Frau wird Geldbörse entwendet.

Am Mittwoch zwischen 12.30 - 13.00 Uhr kam es in einer Bäckerei zu einem Taschendiebstahl einer Geldbörse samt Inhalt. Die 91-jährige Northeimerin bezahlte ihre gekaufte Ware und steckte ihre Geldbörse in ihren Rucksack. Zu Hause fiel ihr auf, dass die Geldbörse nicht mehr in dem Rucksack war.

Während ihres Aufenthalts haben sich zwei weitere Kund*innen, vermutlich zusammengehörend, in der Bäckerei befunden. Dabei ist der 91-Jährigen die weibliche Person sehr nah gekommen.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- weiblich,

- südosteuropäisches Aussehen,

- ca. 20-30 Jahre alt,

- dunkle, kürzere Haare.

Person 2:

- männlich,

- südosteuropäisches Aussehen,

- ca. 50 Jahre alt,

- deutsche Sprache mit Akzent,

- dunkle Haare,

- bekleidet mit einem auffällig langen Wollmantel.

Zeug*innen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell