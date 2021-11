Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schranke verbogen/ Versuchter Einbruch/ Steinwürfe auf Glasbausteine

Lüdenscheid (ots)

Auf rabiate Weise hat sich ein Unbekannter an der Anliegerstraße Am Kamp die Durchfahrt verschafft: Er bog eine Schranke hoch. Dabei riss der Schrankenfuß. Auf diesem Weg konnte der Unbekannte dann die Sperrung der B 229 umfahren. Die Schranke soll genau das verhindern und gleichzeitig Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr ein Passieren ermöglichen. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter versuchte am Montag zwischen 11.30 und 22.50 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Obertinsberger Straße aufzuhebeln. Das misslang.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte durch Steinwürfe mehrere Glasbausteine eines Firmengebäudes an der Altenaer Straße beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell