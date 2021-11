Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieseldiebe pumpen Lkw-Tanks leer

Iserlohn (ots)

Am Montagabend oder in der Nacht zu heute waren Dieseldiebe an der Straße Zur Helle aktiv: Sie pumpten aus zwei Lkw rund 550 Liter Diesel-Kraftstoff ab. Heute gegen 5.15 Uhr wunderte sich der erste Fahrer über den leeren Tank. Eine Viertelstunde später entdeckte der zweite Fahrer zunächst Kraftstoffflecken auf der Fahrbahn, dann den offenen Tankdeckel. Die Fahrer erstatteten Anzeige bei der Polizei. (cris)

