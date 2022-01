Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Kennzeichen in Wiehl gestohlen

Wiehl (ots)

Drei Kennzeichendiebstähle in der Mühlenstraße in Wiehl sind der Polizei am Mittwoch (12. Januar) gemeldet worden.

Die drei Fahrzeuge standen im Tatzeitraum zwischen 20:30 Uhr am Dienstag und 5:30 Uhr am Mittwoch auf einem privaten Parkplatz in der Mühlenstraße. Bei den gestohlenen Kennzeichen handelt es sich um: GM-DS 4835, GM-DS4831 und GM-DS4816.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell