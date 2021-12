Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt und geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein 38-jähriger Mann steht im Verdacht am Mittwochabend seine eigene Wohnung in der Heilbronner Straße in Brand gesetzt zu haben. Kurz nach 21.00 Uhr meldeten Zeugen die sichtbaren Flammen im ersten Stock des vierstöckigen Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe befanden sich alle Bewohner bereits außerhalb des Gebäudes in Sicherheit, weshalb glücklicherweise auch keine Verletzten zu beklagen waren. Der vermeintliche Brandstifter hatte seine Wohnung ebenfalls bereits verlassen und war laut Zeugenangaben auf einem Fahrrad geflüchtet. Nach derzeitigen Ermittlungen leidet der Tatverdächtige seit längerer Zeit unter einer psychischen Krankheit und hatte allem Anschein nach an diesem Tag Alkohol konsumiert.

Nach der Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung des 38-Jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beziffert sich jedoch auf geschätzte 160.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und die Suche nach dem flüchtigen Tatverdächtigen dauert derzeit noch an.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 6665555 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

