Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Verletzte und ein geschätzter Sachschaden von 16.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16:10 Uhr auf der L604 zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe-Waldstadt ereignet hat.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die L604 von Eggenstein-Leopoldshafen in Fahrtrichtung Karlsruhe-Waldstadt als er aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kollidierte er mit einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden 40-Jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Niklas Gerhardt, Pressestelle

