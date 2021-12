Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Stark betrunken in Schlangenlinien unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In großzügigen Schlangenlinien war ein 36-jähriger Mann am Mittwochabend auf der Bundesstraße 35 von Bruchsal in Richtung Bretten unterwegs. Hierbei geriet er mehrfach in den Gegenverkehr und touchierte auch die Leitplanken. Der Mann war offenbar auch stark alkoholisiert.

Der 36-Jährige fuhr mit seinem roten Opel Corsa auf der B35 von Bruchsal kommend in Richtung Bretten. Hinter ihm fahrenden Zeugen fiel seine unsichere Fahrweise auf. Mehrfach mussten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen. Der rote Corsa konnte schließlich von Polizeibeamten auf Höhe des Alexanderplatzes in Bretten kontrolliert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass er offenbar stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt. Der 36-Jährige musste aufgrund seiner Alkoholisierung noch in Gewahrsam genommen werden. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder weitere Personen, die durch das Fahrverhalten des 36-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden. Diese können sich gerne mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell