POL-HR: Mann mit Küchenmesser bedroht Autofahrerin - Einweisung in Psychiatrie

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.08.2021:

Fritzlar

Mann mit Küchenmesser bedroht Autofahrerin

Tatzeit: Dienstag, 24.08.2021, 07:31 Uhr

Mann mit Küchenmesser bedroht Autofahrerin und tritt gegen Mülltonnen. Einweisung in psychiatrisches Krankenhaus.

Ein 20-jähriger Mann aus Fritzlar befand sich am Dienstagmorgen mit einem Küchenmesser bewaffnet in der Innenstadt von Fritzlar. Der Mann, der nach ersten Einschätzungen psychische Probleme hat, trat gegen Mülltonnen und bedrohte eine Autofahrerin. Die Autofahrerin konnte mit ihrem Pkw vom Tatort flüchten und verständigte die Polizei. Der Mann konnte nach kurzer Zeit durch die eintreffenden Streifen widerstandslos festgenommen werden. Auf Grund der psychischen Störung wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

