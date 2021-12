Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein 39-jähriger Ford-Fahrer verursachte am Mittwochabend in Mühlburg einen Unfall und gab sich nicht als Verursacher zu erkennen.

Gegen 23.25 Uhr meldete ein 26-jähriger Geschädigter, dass sein in der Straße Am Entenfang geparkter Pkw frische Unfallschäden aufwies und in einigen Metern Entfernung ein Ford mit eingeschaltetem Blinklicht auf der Straße stehen würde. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vermeintlichen Unfallverursacher um den 39-Jährigen Halter des Fords handelte, dieser aber zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war. Aufgrund dessen gab er an, dass ein Bekannter mit dem Ford gefahren sei und ein Radfahrer den Unfall verursacht hätte. Dies konnte aber aufgrund der Spurenlage eindeutig ausgeschlossen werden. Außerdem waren an dem Ford frische Unfallspuren ersichtlich, die mit den Beschädigungen an dem geparkten Fahrzeug in Einklang standen.

Neben einer Anzeige wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter berauschender Mittel wird der 39-Jährige nun auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie falscher Verdächtigung und Versicherungsbetrug angezeigt.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

