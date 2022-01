Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: BMW nach Verkehrsunfall gesucht

Wiehl (ots)

Am Samstag (15. Januar) zog sich ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf der Marienfelder Straße in Wiehl-Drabenderhöhe leichte Verletzungen zu; die Polizei sucht nach einem grauen BMW mit einem ausländischen Kennzeichen, der als Unfallbeteiligter infrage kommt.

Der 15-Jährige aus Much war gegen 13.10 Uhr mit seinem Rad von Drabenderhöhe in Richtung Much-Hündekausen gefahren, als er plötzlich von hinten einen Schlag verspürte. Der Junge kam daraufhin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten. Nach dem Sturz fuhr ein grauer BMW der 3er oder 4er Serie an ihm vorbei in Richtung Hündekausen, der vermutlich zuvor auf das Fahrrad aufgefahren war. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Wagen, an dem ein gelbes Nummernschild angebracht war. Hinweise nimmt das Verkehrskommssariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

