Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Bergneustadt (ots)

Eine 82-Jährige ist am Freitagmorgen (14. Januar) beim Einkaufen in einem Discountmarkt an der Kölner Straße bestohlen worden.

Die Bergneustädterin hatte sich gegen 10.00 Uhr im Bereich des Gemüsestandes aufgehalten. Dabei fiel ihr eine unbekannte Frau auf, die ihr aufdringlich nahe kam und über ihre Schulter hinweg ins Gemüseregal griff. Wenig später stellte die Seniorin fest, dass die Frau dabei offenbar ihre über der Schulter hängende Handtasche geöffnet und das darin enthaltene Portemonnaie gestohlen hatte. Die Frau, die mit einer Begleiterin unterwegs war, hatte das Geschäft zwischenzeitlich bereits verlassen.

Die Tatverdächtige, war dunkel gekleidet, etwa 170 bis 180 cm groß, von südeuropäischem Erscheinungsbild und hatte hochgesteckte, schwarze Haare. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

