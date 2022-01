Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Uhren und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Bergneustadt (ots)

Uhren und Schmuck haben Einbrecher am Freitag (14. Januar) beim Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Hackenberg erbeutet. Zwischen 16.40 und 23.30 Uhr hatten sich die Einbrecher durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt zu dem Haus an der Liegnitzer Straße verschafft und bei der Durchsuchung der Räume diversen Schmuck und mehrere Uhren gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell