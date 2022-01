Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Landkreis Lüneburg/Adendorf - Polizei warnt vor Schockanrufen im Landkreis ++ Dahlenburg - Unbekannter tritt Außenspiegel ab - Zeugenhinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 13.01.2022

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am frühen Abend des 12.01. in der Großen Bäckerstraße. Ein 32-Jähriger entwendete mehrere Parfums aus den Regalen des Geschäfts, dies wurde durch einen Zeugen beobachtet. Dieser sprach den Dieb daraufhin an, worauf dieser flüchtete. Der 32-Jährige konnte in einer Nebenstraße gestellt werden. Der Wert des Diebesgutes lag bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Diebstahl vom Schulhof - Zeugenhinweise

Zwischen dem 08.01. und dem 12.01. kam es auf dem Schulgelände einer Schule in der Walter-Bötcher-Straße zu einem Diebstahl. Unbekannte öffneten die verschlossene Tür eines Schuppens im Bereich des Schulhofes. Aus dem Schuppen wurden mehrere Schubkarren entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Landkreis Lüneburg/Adendorf - Polizei warnt vor Schockanrufen im Landkreis - Täter "erfolgreich"

Zu mehreren Schockanrufen kam es im Laufe des 12.01. im gesamten Landkreis Lüneburg. Vermehrt wurden zudem Bürger aus Adendorf durch die Unbekannten kontaktiert. Hierbei wurde häufig das Telefonat mit einer weinenden, weiblichen Stimme begonnen, welche unter anderem "Mama" sagte. Dann wurde das Telefonat an einen vermeintlichen Polizeibeamten übergeben, welcher von einem tödlichen Verkehrsunfall erzählte und mitteilte, dass eine Kaution bezahlt werden müsse, um eine Untersuchungshaft abzuwenden.

Viele Angerufene erkannten den Betrugsversuch sofort und beendeten das Gespräch. Eine lebensältere Dame aus Adendorf glaubte dem Anrufer die Geschichte und übergab noch während des Telefonats unter anderem einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Dahlenburg - Unbekannter tritt Außenspiegel ab - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es am 13.01. gegen 01:30 Uhr in der Gartenstraße. Eine bisher unbekannte Person trat vermutlich den Außenspiegel eines geparkten Pkw Opel ab. Dies wurde durch einen Zeugen lediglich gehört und im Anschluss festgestellt. Der Täter konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Reinstorf - die Polizei kontrolliert - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Abend des 12.01. konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der 39-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW unter Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Zunächst wurde eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien und wechselnden Geschwindigkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv, sodass eine Weiterfahrt untersagt wurde. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Radfahrer kontrolliert

Am Morgen des 12.01. wurden Radfahrer im Bereich der Bahnhofstraße kontrolliert. Insgesamt konnten innerhalb von eineinhalb Stunden knapp 300 Fahrräder kontrolliert werden. Hierbei konnten mehr als zehn Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Lüchow-Dannenberg

keine Meldungen

Uelzen

Bienenbüttel/Lüneburg - Polizei warnt vor sog. Schockanrufen - Angerufene reagiert umsichtig

Äußerst umsichtig reagierte eine Seniorin (Älter als 85 Jahre) im Rahmen eines sog. Schockanrufes in den Mittagsstunden des 12.01.22 und ließ damit die Täter "abblitzen!". Eine Unbekannte hatte sich am Telefon als die Tochter der Seniorin ausgegeben und erzählte, dass sie einen Unfall hatte und dringend 85.000 Euro für eine Kaution bräuchte.

Die Seniorin hielt Rücksprache mit Verwandten, enttarnte den Schwindel und beendet das Gespräch. Parallel verständigte sie auch die Polizei.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

Uelzen - Raubüberfall auf Spielhalle - Männer drohen und erbeuten Bargeld - auch Automaten und Terminals beschädigt - erheblicher Sachschaden - Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen

Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum 13.01.22 auf eine Spielhalle in der Hansestraße fahndet und ermittelt die Polizei mit Nachdruck. Gegen 01:40 Uhr hatten drei dunkel gekleidete junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahre mit Kapuzen und FFP2-Masken maskiert die Spielhalle betreten und die anwesende Mitarbeiterin bedroht. Die Männer erzwangen die Herausgabe von einigen tausend Euro. Parallel beschädigten die Männer mit Werkzeugen, u.a. einer Axt, Hammer und Bohrhammer, bei Aufbruchversuchen insgesamt fünf Automaten und Terminals, so dass ein Sachschaden von insgesamt gut 30.000 Euro entstand. An Bargeld gelangten die Täter dort nicht. Die Täter, die gebrochen deutsch mit osteuropäischen Akzent sprachen, flüchteten in der Folge zu Fuß und bestiegen dann vermutlich ein im Umfeld abgestelltes Fahrzeug. Erste Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem halben Dutzend Streifenwagen verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen von Spuren dauern an.

Hinweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen im Umfeld der Spielhalle in der Hansestraße nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.01.22 in der Karlstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten sich gegen 16:30 Uhr heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv.

Uelzen - mit Pkw ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford aus der Hansestadt Wismar kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.01.22 in der Albertstraße. Bei der Kontrolle des Pkw stellte sich gegen 16:40 Uhr heraus, dass für diesen kein Versicherungsschutz mehr bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

