Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Raubüberfall auf Spielhalle - Männer drohen und erbeuten Bargeld - auch Automaten und Terminals beschädigt - erheblicher Sachschaden - Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum 13.01.22 auf eine Spielhalle in der Hansestraße fahndet und ermittelt die Polizei mit Nachdruck. Gegen 01:40 Uhr hatten drei dunkel gekleidete junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahre mit Kapuzen und FFP2-Masken maskiert die Spielhalle betreten und die anwesende Mitarbeiterin bedroht. Die Männer erzwangen die Herausgabe von einigen tausend Euro. Parallel beschädigten die Männer mit Werkzeugen, u.a. einer Axt, Hammer und Bohrhammer, bei Aufbruchversuchen insgesamt fünf Automaten und Terminals, so dass ein Sachschaden von insgesamt gut 30.000 Euro entstand. An Bargeld gelangten die Täter dort nicht. Die Täter, die gebrochen deutsch mit osteuropäischen Akzent sprachen, flüchteten in der Folge zu Fuß und bestiegen dann vermutlich ein im Umfeld abgestelltes Fahrzeug. Erste Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem halben Dutzend Streifenwagen verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen von Spuren dauern an.

Hinweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen im Umfeld der Spielhalle in der Hansestraße nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

