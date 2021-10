Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw fährt auf Fahrschule auf

Gera (ots)

Zum Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es gestern Vormittag (14.10.2021), gegen 10:35 Uhr an der Autobahn- Anschlussstelle Gera-Langenberg in Richtung Siemensstraße. Offensichtlich bemerkte der Fahrer (39) eines Lkw zu spät, dass das vor ihm befindlichen Fahrschulauto (VW) verkehrsdingt an einer Ampel hielt und fuhr auf. Die 17-jährige Fahrschülerin wurde hierbei leicht verletzt. Sowohl der Fahrlehrer (27), als auch der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

