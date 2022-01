Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-Jähriger versucht Polizisten zu beißen

Wipperfürth (ots)

Nach einem Angriff auf Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen (15. Januar) hat ein 22-Jähriger aus Hückeswagen den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in einer Zelle des Polizeigewahrsams verbracht.

Die Polizei war gegen 01.50 Uhr zu einem Streit am Marktplatz gerufen worden. Der 22-Jährige, der mit dem Einsatzanlass eigentlich nichts zu tun hatte, trat der Polizei gegenüber zunehmend distanzlos und aggressiv gegenüber. Im Rahmen einer Durchsuchung, bei der Betäubungsmittel aufgefunden wurden, äußerte er diverse Beleidigungen in Richtung der Polizeibeamt*innen und versuchte schließlich einen Beamten zu beißen. Weil er sich auch im weiteren Verlauf nicht beruhigte, verbrachte er die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam. Bei einem Alkoholvortest brachte er es auf einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme in die Wege leitete.

