Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung PI Bendorf

Koblenz (ots)

Einbruchdiebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 12.08.21, 23 Uhr und dem 13.08.21, 18 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in Bendorf, Hauptstraße. Dieses liegt in zweiter Reihe abseits der Straße. Der Einstieg erfolgte durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich. Entwendet wurden Laptops und Schmuck von hohem Wert. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass die Täter sehr gezielt vorgegangen sind, was für eine "professionelle" Tätergruppe spricht.

